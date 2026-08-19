Nigeria : l’Armée libère 14 otages détenus par des terroristes, dont huit femmes

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Les forces armées nigérianes ont annoncé, ce mercredi 19 août, avoir secouru 14 personnes, composées de six hommes et huit femmes. Ces personnes étaient détenues, après avoir été enlevées par des terroristes dans l’Etat de Katsina, dans le nord-ouest du pays.

L’opération de sauvetage a été menée, mardi 18 août, après que les soldats ont reçu des informations faisant état du déplacement de terroristes accompagnés de leurs captifs dans la forêt de Madaci. Les militaires ont rapidement convergé vers la zone et engagé les assaillants. Sous la pression des forces de sécurité, les terroristes ont abandonné leurs otages avant de prendre la fuite dans les broussailles.

Si les premières informations recueillies indiquent qu’elles avaient été enlevées dans différentes localités des zones de Dandume, Bakori et Funtua, les victimes ont été remises aux autorités locales en vue de leur prise en charge. Des procédures de réunification familiales devraient bientôt suivre.