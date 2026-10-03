Affaire Aminata Seck : l’ordre d’expulsion annulé, mais…

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La basketteuse sénégalaise Aminata Seck a obtenu l’annulation de son ordre d’expulsion des États-Unis et la réouverture de son dossier, une décision rendue mercredi par une juge de l’immigration à Memphis.

Les Échos rappelle que la défense avait contesté l’ordre d’expulsion prononcé en septembre 2025 après l’absence de la joueuse à une audience. Selon son avocat, Hishem Alsalman, cité par le journal, la juge a retenu que Aminata Seck avait démontré « ne pas avoir reçu la notification » de cette audience. Son dossier a ainsi été rouvert et l’ordre d’expulsion annulé, relève le quotidien d’information.

Détenue depuis le 7 août, la Sénégalaise cherche désormais à obtenir une remise en liberté provisoire. Une prochaine audience est fixée au 26 novembre prochain. Ses avocats estiment que son maintien en détention n’est plus justifié depuis l’annulation de la mesure d’expulsion. Une procédure est également en cours devant la justice fédérale du Kentucky pour contester la légalité de sa détention, indique Les Échos.

La défense met par ailleurs en avant son état de santé. Elle affirme que Aminata Seck « devait subir une opération du ligament croisé le 7 septembre », mais qu’elle n’a pu la subir en raison de sa détention. Son conseil évoque également une hospitalisation après une crise convulsive. La joueuse reste, pour l’heure, sous la garde des services de l’immigration.