Linguère : La pause pluviométrique sème le doute chez les paysans

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Les paysans du département de Linguère, zone de prédilection agricole sont animés ces temps-ci par un sentiment de stress dû à la pause pluviométrique qui se signale différemment depuis presque un mois dans la localité. Selon le Chef de la Base de Surveillance et Alerte Phytosanitaire de Dahra/DPV (Direction de la Protection des Végétaux), Yakhya Sy, malgré tout, la situation phytosanitaire est pratiquement calme à part l’attaque( des sautériaux) signalés dans la commune de Gassane où des unités sont sur place pour neutraliser les déprédateurs.

Parlant de l’état des cultures, à en croire le chef du service départemental du développement rural de Linguère Aliou Sow, le niébé, la récolte en vert de la première vague de semis est en cours au même moment, la floraison et la formation des gousses de la 2ème vague de semis se poursuit », rapporte Aliou Sow.

Concernant l’arachide, Monsieur Sow de dire « qu’elle est en gynophorisation ,avec la deuxième vague de semis et formation des gousses pour la première vague (arachide).

Pour le mil, * la première vague est en état de récolte , la deuxième vague est en maturation », précise-t-il.

En clair, d’après le patron de la direction des végétaux à Dahra et environs, le 28 août dernier de très fortes pluies s’étaient abattues dans le milieu et que 38 postes pluviométriques couvrent sa zone d’intervention.

Revenant sur la situation pluviométrique, cette longue pause des pluies dans certaines localités comme à Dahra ,les cultures sont stressées d’aprés Yakhya Sy pour qui , si la.pluie ne vient pas au rendez- vous dans quelques jours ça risque d’amoin drir la productivité , de l’arachide dans la zone il en est de même pour les secondes vagues de niébé , de mil ,d’arachide, et de maïs ce qui pourrait compromettre la productivité de ces variétés précitées souligne Yakhya Sy.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)