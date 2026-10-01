Massification de Kiiray à Linguère: Le ministre Idrissa Samb à l’assaut et décroche Aissata Ba ex candidate de Yewwl Askan Wii

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On ne le dira jamais assez, le ministre Idrissa Samb est dans ses oeuvres quant à la massification du parti présidentiel dans.le département de Linguère..En.effet, pas plutard qu’aujourd’hui, le ministre Idrissa Samb a décroché une grande dame

Aïssata Ba , ancienne candidate de la coalition Yewwi Askan Wi aux élections législatives de 2022, qui était jusqu’ici militante active du parti d ’Ousmane Sonko.

Selon nos sources, le patron national de l’ emploi, de la.formation technique et professionnelle avait l’insigne honneur de.recevoir cet après–midi Madame Aïssata Ba, figure politique engagée, qui a résolument tournée vers l’avenir et guidée par le sens du devoir républicain .De plus l’on nous signale que Madame Ba a pris la décision forte de rejoindre les rangs du parti KIIRAAY, les Patriotes républicains.

Par cette adhésion majeure, dira le ministre Idrissa Samb cette dernière (Aïssata Ba) réaffirme sa volonté d’accompagner Son Excellence Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Faye dans sa vision et ses chantiers stratégiques, en général pour.le pays ,en particulier au profit. du département de Linguère.

Très satisfait de l’adhésion d’ Aïssata Ba à Kiiray le ministre Idrissa Samb << Une convergence de conviction et de leadership pour porter haut les aspirations de notre territoire.>>.

Le moins que l’on puisse dire, à en croire ses inconditionnels, le ministre Idrissa Samb est entrain de mouiller le maillot au plan local comme celui national voire dans la Diaspora pour élargir les bases de Kiiray en vue.de triompher à l’ issue de toutes les élections qui se profilent à l’horizon.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)