Bassirou Diomaye Faye attendu en Egypte, puis au Nigéria, à partir de vendredi

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Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye va se rendre vendredi en Egypte, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, pour prendre part à la réunion de coordination mi-annuelle de l’Union africaine, avant de poursuivre son voyage à Abuja au Nigéria pour une visite de travail, a appris l’APS de source officielle.

”Le président de la République a annoncé qu’il se rendra du 2 au 4 octobre en Egypte, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, pour prendre part à la réunion de coordination mi-annuelle de l’Union africaine”, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

La même source ajoute que le chef de l’Etat se rendra dans la même période à Abuja, au Nigéria, pour une visite de travail au siège de la Commission de la CEDEAO et l’installation des nouveaux juges de la Cour.