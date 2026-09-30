UGB- CROUS : Mame Thierno Mbaye s’installe en « employé des étudiants »

Le nouveau Directeur Général du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS) a officiellement pris les rênes de l’institution ce mardi. Lors d’une passation de service empreinte d’émotion à l’amphithéâtre CRAC, Mame Thierno Mbaye a décliné une feuille de route résolument tournée vers le social et le dialogue de proximité.

L’amphithéâtre CRAC de l’Université Gaston Berger (UGB) a fait le plein ce mardi. Autorités académiques, figures religieuses, personnel administratif et délégations estudiantines se sont massés pour assister à l’installation officielle de Mame Thierno Mbaye à la tête du CROUS de Saint-Louis. Il succède au Dr Babacar Diop, dont il a salué le travail accompli avec « satisfaction ».

Pour le nouveau directeur, cette nomination sonne comme un retour aux sources. « Me voilà, étudiant d’hier, qui revient aujourd’hui comme directeur pour servir », a-t-il confié avec humilité, dissimulant à peine sa profonde émotion face à l’ampleur des responsabilités qui l’attendent.

La directive claire du Chef de l’État

C’est une formule choc qui aura marqué les esprits lors de son allocution : « Je suis l’employé de l’étudiant ». Mame Thierno Mbaye a révélé avoir reçu cette consigne précise du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors de sa nomination. Une feuille de route politique qu’il compte appliquer à la lettre : « Je rassure les étudiants que tant que nous serons là, nous allons être leur employé », a-t-il promis, plaçant les conditions de vie des pensionnaires de Sanar au centre absolu de ses priorités.

L’expérience du terrain pour désamorcer les crises

Le campus social de Saint-Louis est souvent le théâtre de vives tensions entre l’administration et les amicales. Un terrain glissant que le nouveau DG affirme bien connaître pour avoir lui-même milité dans ces structures par le passé. Évoquant les frictions habituelles avec la coordination des étudiants ou la commission sociale, Mame Thierno Mbaye mise sur le dialogue et l’empathie. « Parfois, il peut y avoir des conflits, mais tout cela, nous allons le gérer parce que nous savons un peu comment les étudiants pensent et comment ils agissent », a-t-il rassuré.

En rappelant que le principe fondateur du CROUS est purement social, le nouveau patron de l’institution a conclu son discours sur une note humaniste, affirmant que faire du social ne peut se concevoir qu’en étant « au service des hommes ». Reste désormais à voir comment cette philosophie de proximité se traduira concrètement face aux urgences structurelles et financières qui secouent régulièrement l’UGB.

El hadji Tall