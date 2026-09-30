Pétrole et gaz : comment l’État perd 600 à 1 000 milliards F CFA par an à cause d’un…

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

nsa Camara est formel. Si l’on en croit ce juriste, l’absence d’effectivité du contenu local dans le secteur des ressources naturelles comme le pétrole et le gaz, ferait perdre à l’État «entre 600 et 1 000 milliards de francs CFA» chaque année. «Le Sénégal est très loin de l’objectif de 50% qu’il s’est assigné à l’horizon 2050. Certains experts parlent d’un taux réel de 12%, très en-deçà des chiffres officiels», relève l’auteur du livre Le pari du contenu local dans un entretien paru ce mardi dans L’Observateur.

En cause : Insa Camara pointe d’abord «un simulacre qui consiste à prendre toute entreprise immatriculée au Sénégal comme participant au contenu local». Aussi, relève le juriste, «l’absence de transferts de compétences, de technologie et de savoir-faire» constitue un frein à l’effectivité du contenu local.

Pour corriger le tir, l’expert recommande «de réformer les indicateurs pour distinguer les entreprises sénégalaises d’immatriculation des entreprises sénégalaises d’actionnariat. «Seules ces dernières peuvent permettre de rendre effectif le contenu local avec la montée en puissance de PME et PMI», justifie-t-il.

Au sujet des transferts de compétences, Insa Camara préconise que l’État, pour certains postes, interdise «les CDI [Contrat à durée indéterminée] pour opter pour des CDD [Contrat à durée déterminée] et instaurer des indicateurs comme ‘le taux de nationaux ayant atteint l’autonomie’ sur des postes donnés».

Dans cette perspective, le juriste recommande d’«aller à l’école chinoise où Deng Xiaoping [décédé, ancien numéro 1 de la Chine, présenté comme l’artisan de la transformation de son pays], en 1976, à travers le ZES [Zone économique spéciale], a pu créer 36 millions d’emplois ainsi qu’un transfert de technologie et de savoir-faire systématique».