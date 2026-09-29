Qualifs CAN 2027 : Les Lions de Patrick Vieira s’imposent péniblement en Éthiopie

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La première bonne nouvelle, c’est que le Sénégal, qui restait sur une seule victoire (5-0 contre l’Irak), lors de ses sept derniers matchs, repart victorieusement de l’avant. La deuxième bonne nouvelle, c’est que les champions d’Afrique en titre, face à un adversaire éthiopien conquérant et beaucoup trop déterminer à rivaliser, ont, au Bahir Dar Stadium, réussi à conserver leurs cages inviolées, même en ayant joué à côté de leurs pompes, prouvant s’il le fallait encore, comme lors du nul en fin de semaine dernière face au Mozambique, qu’il y avait du chemin à faire. Parce que ce serait-il passé si l’adversaire n’était pas l’Éthiopie ?

Auteurs d’un début de match fortement rythmé, les Walya se sont montrés très ambitieux sur leur pelouse. Sauf qu’ils ont été rapidement punis par l’ouverture du score sénégalaise. Idéalement servi par Nicolas Jackson, auteur d’un joli travail, Ibrahim Mbaye a trouvé la faille dès la 11e minute, d’un joli enchaînement, contrôle orienté puis un tir enroulé dans la lucarne. Cette ouverture du score récompensait la bonne entame des Sénégalais qui ont failli trouver la marque par Pape Gueye à la 3e minute, mais soignait aussi le début de match poussif de l’ailier d’Aston Villa, auteur plus tôt de deux pertes de balle dangereuses (5e, 7e).

Alors que l’on pensait ce leur permettre de mieux dérouler leur jeu, les Lions tombèrent alors dans un faux rythme et un inquiétant trou noir collectif. Bien que volontaires et désireux de mettre du rythme, les joueurs sénégalais se mirent à jouer à la baballe devant le bloc éthiopien, ratant presque toutes leurs transmissions et perdant beaucoup trop la balle au milieu. Sur la pelouse du Bahir Dar Stadium, les Éthiopiens ont décidé de mettre de l’intensité, poussant les Sénégalais à commettre plusieurs erreurs techniques. Mais même fébriles, les Lions ont évité l’égalisation, notamment sur une grosse opportunité de Fikru juste avant la pause (45e+1).

Passés tout près de concéder l’égalisation en fin d’une premier période beaucoup trop laborieuse, les Lions n’ont rien changé de leur jeu. C’est tout le contraire. La seconde période a été davantage compliquée avec une équipe sénégalaise impossible à utiliser le ballon a bon escient. Heureusement, Yehvann Diouf, peu sollicité, a réussi à s’illustrer au bon moment pour empêcher Markneh d’égaliser de la tête, après une percée de Gugsa qui avait déposé Malang Sarr (57e). Même si Nicolas Jackson avait transformé l’immanquable en fin de match (86e), cette victoire n’aurait rien changé de la prière prestation des champions d’Afrique en titre.

En Ethiopie, l’Equipe Nationale du Sénégal a tout simplement assuré le minimum syndical mais continue sans prouver que la nomination de coach Patrick Vieira lui est profitable. En clair, il faudra aux Lions être dix fois plus forts et organisés, lors de la prochaine trêve internationale, en novembre prochain, pour chasser les doutes qui grandissent de plus en plus et le sentiment de gêne né d’une Coupe du Monde 2026 pénible. En attendant, Patrick Vieira aura l’occasion d’effectuer une large revue d’effectif en amical face aux Comores, dimanche, au Vélodrome.Il pourra d’ailleurs compter sur les anciens Marseillais Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr.

AVEC WIWSPORT