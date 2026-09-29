INVITÉ À PRENDRE PART À L’EXPO BELGRADE 2027 : Modou Mbène Guèye dénonce le refus de signature de son ordre de mission

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Le directeur général de l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX), Modou Mbène Guèye, a fait part de son désaccord face au refus de sa tutelle de signer son ordre de mission pour participer à une importante réunion technique préparatoire à l’Expo Belgrade 2027.

Dans une note parvenue à L’Évidence, le directeur général indique avoir été invité par le Bureau International des Expositions (BIE) et les organisateurs de l’Expo Belgrade 2027 à prendre part à une réunion technique des pays participants, prévue du 1er au 3 octobre à Belgrade, en République de Serbie.

Selon Modou Mbène Guèye, l’intégralité de cette mission est prise en charge par les organisateurs, notamment le billet d’avion, l’hébergement et le transport intérieur. Il affirme ainsi que le déplacement « n’occasionne aucune charge financière pour l’État du Sénégal ».

Un ordre de mission toujours bloqué

Le DG de l’ASEPEX explique toutefois que sa tutelle refuse, à ce jour, de signer son ordre de mission. Il indique que ce refus serait motivé par le communiqué du Conseil des ministres du 10 septembre 2025 annonçant sa relève de ses fonctions.

Face à cette situation, Modou Mbène Guèye met en avant la continuité du service public. Il affirme qu’aucune passation de service n’a encore été effectuée et qu’il continue, de ce fait, à assurer la gestion des affaires courantes de l’Agence.

Il cite notamment la signature des états de salaire, les autorisations d’absence, les ordres de mission ainsi que la représentation de l’ASEPEX.

À titre d’exemple, il indique qu’il devait recevoir le mardi 29 septembre à 11 heures une délégation officielle iranienne au siège de l’Agence, situé sur la VDN.

Une mission présentée comme stratégique

Pour Modou Mbène Guèye, la réunion de Belgrade revêt un intérêt particulier pour le Sénégal. Elle doit notamment permettre de procéder aux derniers réglages concernant la participation du pays à l’Expo 2027.

Le directeur général sortant estime que sa participation permettrait également d’assurer une transmission efficace des informations à son successeur. Il annonce qu’un rapport de mission sera produit à l’issue du déplacement afin de permettre à ce dernier de disposer des informations actualisées sur le dossier et de préserver les intérêts du Sénégal.

Modou Mbène Guèye rappelle par ailleurs avoir déjà effectué trois missions à Belgrade dans le cadre de la préparation de cette exposition internationale. Il estime ainsi disposer d’une bonne connaissance des enjeux liés à la participation du Sénégal.

« Préjudiciable à l’intérêt du service »

Dans sa publication, le DG de l’ASEPEX considère que le refus de signer son ordre de mission est difficilement compréhensible au regard, selon lui, de l’absence de coût pour l’État et de l’intérêt de la réunion pour le suivi du dossier.

Il estime que cette décision pourrait être « préjudiciable à l’intérêt du service », notamment dans la perspective de la transmission du dossier à son successeur.

Le déplacement de Modou Mbène Guèye est prévu du 29 septembre au 4 octobre, avec une participation aux travaux techniques de l’Expo Belgrade 2027 du 1er au 3 octobre.