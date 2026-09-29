Cambriolage à la banque IMCEC de Bambilor : échanges de tirs avec les forces de l’ordre

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La banque IMCEC de Bambilor a été la cible d’une tentative de cambriolage dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 septembre 2026.

Les faits se sont produits aux environs de 4 heures du matin. Alertées, les forces de l’ordre sont rapidement intervenues sur les lieux, où des échanges de tirs ont eu lieu entre les gendarmes et les cambrioleurs.

L’intervention des forces de l’ordre a permis de faire face aux malfaiteurs.

Les circonstances exactes de l’attaque et le bilan de l’opération restent à préciser.

Face à l’intervention des gendarmes, les malfaiteurs n’ont finalement pas pu emporter le coffre-fort de l’établissement.

Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de cette tentative de cambriolage et d’identifier les auteurs.