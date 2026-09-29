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Cambriolage à Ziguinchor : un coffre-fort de 20 millions FCFA dérobé chez un entrepreneur

29 septembre 2026 Faits divers

A. Diagne, un entrepreneur, a été victime d’un cambriolage à son domicile, à Ziguinchor. D’après le récit de L’Observateur, il a été délesté d’un coffre-fort renfermant plus de 20 millions de francs CFA, 800 euros, soit plus de 520 000 F CFA, ainsi que des objets de valeur.

Les faits remontent au 19 septembre, aux alentours de 21 heures, détaille la même source. Profitant de l’absence de la femme de ménage, deux individus, identifiés comme Seyni B. et Ibrahima B. alias Daniel, se sont introduits dans la villa. Daniel s’est faufilé jusqu’à la chambre principale, située à l’étage, pour s’emparer du coffre-fort.

Retirés dans un bâtiment en construction voisin, les deux hommes ont réussi à forcer le coffre à l’aide d’un arrache-clou. C’est à ce moment que le butin a été séparé : le cerveau présumé, Daniel, a pris la fuite vers Cap Skirring en emportant l’intégralité de l’argent, ne laissant à son complice que les montres de valeur. Le suspect, repris par le journal, affirme toutefois ne pas avoir vu les 20 millions de francs CFA et les 800 euros.

Saisie de l’affaire, poursuit le quotidien du Groupe futurs médias, la police de Yamatogne a interpellé Seyni B.. Placé en garde à vue, celui-ci est passé aux aveux et a reconnu avoir vendu les montres volées, tout en mettant en cause son acolyte, toujours en fuite. Les recherches se poursuivent pour retrouver Daniel.

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