Trafic de fausse monnaie, arrestation du lutteur Reug Reug par la gendarmerie de Faidherbe

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Pris en filature par les pandores de la Brigade de recherches (BR) de Faidherbe, le colosse de Thiaroye a été intercepté en possession de coupures prohibées directement stockées à bord de son propre véhicule. Le coup de filet coordonné a permis de neutraliser simultanément quatre autres suspects impliqués dans ce réseau d’altération monétaire.

Le dispositif mis en place par la gendarmerie a reposé sur une infiltration méticuleuse menée au cœur des transactions clandestines. « Reug Reug » s’est ainsi présenté sans méfiance face aux agents sous couverture, transportant des caisses entières remplies de billets noirs calibrés pour être lavés et convertis en coupures de 100 dollars, tandis qu’un lot complémentaire de papier fiduciaire contrefait a été saisi au domicile de l’un des acolytes.

Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, le champion des arènes opérait dans ce circuit frauduleux depuis plusieurs mois, ayant même dépêché son propre frère en éclaireur pour procéder à un premier lavage expérimental avant d’effectuer personnellement la livraison devant les militaires infiltrés. Passé aux aveux complets durant son audition sur procès-verbal, le mis en cause fait face à de lourdes charges pénales devant la justice, une affaire retentissante qui secoue les amateurs de lutte et le monde sportif de Saint-Louis et de l’ensemble du pays.

L’étau judiciaire continue de se resserrer autour de cette filière financière illicite alors que d’autres interpellations demeurent imminentes. Oumar Kane demeure maintenu dans les liens de la prévention sous le régime de la garde à vue aux côtés de ses complices présumés.