Rentrée scolaire : le Premier ministre invite à tirer les enseignements de l’année écoulée

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Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a invité, vendredi, les acteurs du système éducatif à tirer les enseignements de l’année scolaire 2025-2026 et à identifier les forces à consolider ainsi que les faiblesses à corriger, en vue de mieux aborder la nouvelle année scolaire.

“Nous voilà au seuil d’une nouvelle année scolaire qui doit être d’abord un moment d’introspection et de revue des années scolaires passées les plus récentes, et en particulier celle de l’année 2025-2026”, a déclaré le chef du gouvernement à l’ouverture d’un Conseil interministériel consacré à la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027.

Cette rencontre, qui se tient au Building administratif Président Mamadou Dia, à Dakar, vise à examiner les conditions de préparation de la nouvelle année scolaire.

La rentrée des enseignants est prévue le 1er octobre et celle des élèves le 8 octobre 2026, selon le calendrier scolaire arrêté par le ministère de l’Éducation nationale.

Le Premier ministre a demandé aux participants d’examiner “en toute objectivité, en toute transparence et à la lumière de l’éthique de la responsabilité”, les résultats enregistrés durant l’année écoulée.

“Quelles sont nos forces à préserver, voire renforcer, et les faiblesses à corriger ? Deuxièmement, quelles sont les opportunités à saisir et les menaces à gérer ? Voilà la réflexion à laquelle je vous appelle dans nos échanges”, a-t-il lancé.

Ahmadou Al Aminou Lo a reconnu les satisfactions enregistrées au niveau des résultats scolaires en 2025-2026, tout en appelant à garder en mémoire “la longue pause dans les enseignements du fait des grèves”.

Il a, dans ce contexte, exhorté la communauté éducative à privilégier le dialogue et la concertation permanents.

“J’appelle donc la communauté éducative à saisir mon appel au dialogue et à la concertation permanente”, a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de prendre en compte “les limites financières objectives du gouvernement”.

Le Premier ministre a également insisté sur l’effort collectif nécessaire pour permettre au pays de sortir de la pauvreté et de développer “le monde de l’expertise à grande échelle”.