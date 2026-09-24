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New York: Bassirou Diomaye Faye et Sergueï Lavrov échangent sur l’élection du prochain Secrétaire général de l’ONU

24 septembre 2026 Actualité

 

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entamé ce jeudi sa journée à New York par un entretien avec Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

 

Selon la Présidence du Sénégal, les deux personnalités ont évoqué les relations d’amitié qui lient le Sénégal et la Russie et les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale.

 

La même source indique que les échanges ont également porté sur la situation internationale et les enjeux de paix et de sécurité. Le chef de l’État a réaffirmé l’attachement du Sénégal au dialogue, au règlement pacifique des différends et au respect de la Charte des Nations Unies.

 

Enfin, les deux personnalités ont abordé l’élection du prochain Secrétaire général des Nations Unies et ses enjeux pour l’avenir de l’Organisation.

 

Candidat au poste de Secrétaire général de l’ONU, l’ancien président Macky Sall a également pris part à la rencontre. Rappelons que, lors du troisième scrutin indicatif secret organisé le 18 septembre par le Conseil de sécurité des Nations unies, qui compte 15 votants, le candidat sénégalais a reculé : il n’a obtenu que 5 bulletins « encourager », contre 9 bulletins « décourager » (votes défavorables) et 2 bulletins sans option

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