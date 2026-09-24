Affaire Pape Abdoulaye Touré : les premières mesures judiciaires tombent

Après plusieurs mois d’enquête menée par la Section de recherches de Colobane, les premières décisions judiciaires sont tombées mardi 22 septembre 2026 devant le Tribunal de grande instance de Dakar. L’affaire porte notamment sur les violences dénoncées par Pape Abdoulaye Touré, qui affirme avoir subi des actes de torture et des traitements violents lors des événements de 2023. Parmi les premières personnes mises en cause figure Djibril Gaye, présenté comme agent de sécurité du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD).

D’après « L’Observateur », Djibril Gaye a été inculpé des chefs d’ « association de malfaiteurs, de crime contre l’humanité et d’actes de torture », avant d’être placé sous mandat de dépôt. Sa défense, qui conteste les accusations, avait demandé sa remise en liberté en invoquant notamment ses garanties de représentation et sa situation familiale. Le magistrat instructeur n’a toutefois pas donné suite à cette demande et a retenu la détention provisoire.

Une autre décision concerne Amadou Guindo Traoré, présenté comme un ancien vigile ayant travaillé au domicile de l’ancien ministre de la Jeunesse Pape Malick Ndour. Inculpé pour les mêmes chefs que Djibril Gaye, il a été placé sous contrôle judiciaire. Cheikh Tidiane Cissé dit « Kabakrou » et Djibril Diaw, également cités dans le dossier, ont pour leur part fait l’objet d’un tour de parquet avant que leur situation ne soit examinée séparément. « Kabakrou » a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire tandis que Djibril Diaw inculpé, est placé sous bracelet électronique.