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Présidence : Le général Souleymane Kandé prend les commandes du Renseignement extérieur

23 septembre 2026 Rewmi.com

 

Le général de brigade Souleymane Kandé revient au premier plan. Selon des informations exclusives de FDS TV, l’ancien chef d’état-major de l’Armée de terre a été nommé, par décret présidentiel, directeur général du Renseignement extérieur (DGRE).

 

La DGRE est une structure rattachée à la présidence de la République et placée sous l’autorité du directeur du Renseignement national. Cette nomination propulse ainsi le général Kandé au cœur du dispositif stratégique de renseignement du Sénégal.

 

L’officier supérieur, dont le parcours est particulièrement marqué par les opérations militaires, connaît déjà les responsabilités de premier plan. Il a notamment commandé la Zone militaire n°5 à Ziguinchor, dans un contexte sécuritaire marqué par les opérations en Casamance.

Le général Souleymane Kandé avait également été nommé, en mai 2024, attaché de Défense et de Sécurité près l’ambassade du Sénégal en Inde. Il avait finalement rejoint son poste à New Delhi en mars 2025. Cette affectation avait suscité de nombreuses réactions dans l’espace public.

 

Selon toujours les informations de FDS TV, le général Kandé n’est pas le seul officier à connaître une promotion à un poste stratégique. D’autres hauts gradés ont également été nommés à des fonctions de premier ordre.

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