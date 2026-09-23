Dossier des violences 2021-2024 : Le chef de sécurité du Coud et le vigile de Pape Malick Ndour échappent au mandat de dépôt

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Les juges des premier et deuxième cabinets du Tribunal de Dakar poursuivent les inculpations dans l’enquête sur les événements survenus entre 2021 et 2024. Les magistrats, qui ont ouvert l’information judiciaire, ont placé en liberté deux mis en cause. Il s’agit d’Amadou Tidiane Cissé, dit « Kabakrou », chef de sécurité du Coud, et de Djibril Diaw, vigile chez l’ancien ministre Pape Malick Ndour. Dans son réquisitoire introductif, le procureur de la République avait requis l’association de malfaiteurs, crime contre l’humanité et d’actes de torture évoquant la convention des nations unies contre la torture.

Assistés par son pool avocats Mes El Hadji Badara Ndiaye, Takha Cissé El Hadji Diouf et Alioune Badara Fall, l’agent du Coud, Kabakrou a contesté les faits. Finalement, les juges ont requalifié pour l’inculper de complicité des ces chefs. Ensuite, il a été placé sous contrôle judiciaire.

Concernant Djibril Diaw, il a été inculpé pour complicité. Par contre, il a été placé sous bracelet électronique après contestation des faits sous assistance de ses conseils Me Alphonse Faye et autres.

Selon toujours nos informations, le procureur de la République, dans son réquisitoire introductif, avait demandé le mandat de dépôt. Mais les juges ont rendu des ordonnances contraires.