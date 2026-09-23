SN-HLM : Samba Ndiaye tient à son décret et annonce sa prise de fonction comme président du Conseil d’administration

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Samba Ndiaye a annoncé mercredi sa prise de fonction effective comme président du Conseil d’administration de la Société nationale des Habitations à loyer modéré (SN-HLM), après avoir été reconduit à ce poste par décret présidentiel.

Dans une déclaration publiée à l’occasion de cette prise de fonction, M. Ndiaye dit avoir été reconduit par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à travers le décret n°2026-1647 du 18 septembre 2026.

« Je remercie Son Excellence Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour la confiance qu’il vient de me renouveler », a-t-il déclaré.

Cette annonce intervient près de deux ans après sa première nomination à la tête du Conseil d’administration de la SN-HLM, intervenue en octobre 2024. Cette nomination avait suscité des réactions au sein de Pastef et donné lieu à une controverse sur la procédure de sa prise de fonction.

En janvier 2025, le porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndjek Sarré, avait indiqué que le décret de nomination n’avait alors pas encore été publié au Journal officiel, précisant que la procédure devait passer par la notification au concerné et au ministre de tutelle, puis par la publication.

Dans son nouveau message, Samba Ndiaye affirme que les différents décrets relatifs à son dossier ont désormais été signés par le chef de l’État, notamment ceux mettant fin aux fonctions précédentes et celui portant sa nomination.

L’accès au logement social au cœur de la mission

Le nouveau PCA indique avoir reçu du président de la République des orientations portant notamment sur l’accompagnement de la Direction générale de la SN-HLM dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de logement.

Selon lui, l’objectif est de contribuer à « démocratiser l’accès aux logements sociaux », dans un esprit de paix et de concorde.

Ingénieur d’État en génie civil et titulaire du DESAG/CESAG, Samba Ndiaye est également présenté comme ancien directeur général de la Société des infrastructures et de réparation navale (SIRN) et des Grands Trains du Sénégal, ainsi qu’ancien maire de Ndoffane.

« Je sollicite vos prières », a-t-il conclu, tout en remerciant les personnes qui lui ont apporté leur soutien.

La prise de fonction de Samba Ndiaye ouvre ainsi une nouvelle séquence à la SN-HLM, avec pour principal enjeu affiché l’accès au logement social et l’accompagnement des orientations publiques dans ce secteur.