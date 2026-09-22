Grâce présidentielle : 984 détenus bénéficient d’une remise ou d’une réduction de peine au Sénégal

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Le président de la République a accordé une grâce présidentielle à 984 condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires du Sénégal. La décision, prise par décrets signés le 21 septembre 2026, intervient dans le cadre de la politique pénitentiaire de l’État visant notamment à réduire la surpopulation carcérale et à améliorer les conditions de détention.

Selon un communiqué du ministère de la Justice publié ce mardi 22 septembre à Dakar, la mesure concerne plusieurs catégories de détenus. Une remise totale de peine est accordée à 921 condamnés dits « hors catégories ». Vingt et une personnes souffrant de graves pathologies bénéficient également d’une remise totale de peine, sur avis médical du médecin-chef de l’Administration pénitentiaire.

La mesure concerne aussi les détenus les plus jeunes et les plus âgés. Dix-neuf mineurs ainsi qu’un détenu âgé de plus de 65 ans bénéficient d’une remise totale de peine.

Par ailleurs, 18 condamnés voient leur peine réduite partiellement. Quatre personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité bénéficient, quant à elles, d’une commutation de leur peine.

À travers cette mesure, les autorités entendent contribuer au désengorgement des établissements pénitentiaires, à l’amélioration des conditions de détention et à la réinsertion sociale des personnes concernées.

La grâce présidentielle constitue ainsi une mesure exceptionnelle qui s’inscrit dans la politique pénitentiaire mise en œuvre par le chef de l’État.