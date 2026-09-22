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JOJ 2026 : la Police nationale sensibilise 100 jeunes à Saly Portudal sur l’émigration irrégulière et les drogues

22 septembre 2026 Actualité

Dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, la Police nationale, en partenariat avec le ministère de la Communication, des Relations avec les Institutions et Porte-parole du Gouvernement, ainsi que la Commune de Saly Portudal, a pris part à une grande initiative de sensibilisation et de prévention en faveur de la jeunesse, vendredi 18 septembre 2026 à l’école primaire de Saly Portudal.

La rencontre s’est déroulée en présence du sous-préfet de l’arrondissement, du maire de Saly Portudal, du commissaire urbain de Saly, du directeur adjoint de la Communication du ministère et du commissaire chef de la Division de la communication et des relations publiques de la Police nationale.

Au total, 100 jeunes ont été informés et sensibilisés autour de quatre thématiques principales :

1. La prévention et la lutte contre l’émigration irrégulière ;
2. La prévention et la lutte contre la consommation et le trafic de drogues ;
3. La découverte et la connaissance de l’institution policière ;
4. La présentation du Comité national de sécurisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 (CNS-JOJ), qui fédère l’ensemble des forces de défense et de sécurité.

À travers cette activité de proximité, la Police nationale entend renforcer la sensibilisation des jeunes sur les enjeux liés à leur protection, à la prévention des comportements à risque et à la citoyenneté responsable.

Cette mobilisation s’inscrit dans le cadre des actions menées en perspective des JOJ Dakar 2026 et traduit, selon l’institution, son engagement en faveur de la protection de la jeunesse et de la promotion d’une citoyenneté responsable.

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