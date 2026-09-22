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Comment les enquêteurs ont câblé le président de la FSF, Abdoulaye Fall

22 septembre 2026 Actualité

Après la CAN et le contentieux CAF-TAS autour du match Sénégal-Maroc, une autre affaire revient au-devant de la scène dans le football sénégalais. Un an après le dépôt d’une plainte auprès du procureur de la République, la Sûreté urbaine (SU) de Dakar a enclenché une nouvelle phase de la procédure visant le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, ainsi que plusieurs de ses collaborateurs.

 

Les plaignants leur reprochent notamment d’avoir procédé à des achats de voix et formulés des promesses d’avantages indus afin d’influencer le scrutin ayant conduit à leur élection à la tête de l’instance fédérale. La procédure entre désormais dans une phase plus concrète avec le démarrage des auditions. Les enquêteurs de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar ont commencé à convoquer les différentes personnes concernées par le dossier. Moustapha Bitèye a été le premier à être appelé à s’expliquer. Son audition doit permettre aux enquêteurs de recueillir sa version des faits et de confronter les différents éléments versés à la procédure.

 

Dans la journée du lundi 21 septembre 2026, les convocations ont ainsi été transmises aux personnes concernées. Abdoulaye Fall, qui se trouvait hors de Dakar au moment de cette opération, n’avait pas encore reçu matériellement le document. Le président de la FSF aurait néanmoins été informé, par d’autres canaux, de la nécessité de se présenter devant les enquêteurs pour les besoins de son audition.. Ses collaborateurs sont également concernés par cette procédure et devraient, à leur tour, être entendus par la Sûreté urbaine

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