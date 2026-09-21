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Nécrologie / Basket-ball : l’ASC Ville de Dakar a perdu son meneur de jeu Mohamed Diouf dans un accident de la route

21 septembre 2026 Actualité

La communauté sportive et municipale dakaroise a été plongée dans le deuil. Le joueur de l’ASC Ville de Dakar, Mohamed Diouf, a perdu la vie à la suite d’un accident de la circulation survenu alors qu’il rentrait d’un tournoi.

La disparition brutale du meneur de jeu a suscité une vive émotion auprès des dirigeants, des partenaires et des supporters du club de la capitale.

Face à cette tragédie, le Maire de la Ville de Dakar, l’ensemble du Conseil municipal, l’Administration municipale et le Cabinet se sont inclinés devant la mémoire du défunt. Les autorités municipales ont exprimé leurs condoléances les plus attristées aux parents du disparu ainsi qu’à l’ensemble de l’ASC Ville de Dakar.

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