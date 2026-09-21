Vol chez Eva Tra : le second suspect arrêté, les bijoux à 12 millions bradés en Gambie

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’enquête sur le cambriolage au préjudice d’Eva Tra connaît une avancée décisive. Onze jours après l’interpellation du cerveau présumé Mouhamed Coulibaly, les gendarmes de la brigade de Faidherbe mettent la main sur son complice présumé, Baye Guèye. Les deux mis en cause sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, escroquerie et recel portant sur des bijoux en or évalués à 12 millions de francs CFA ». Les faits remontent au 24 juillet 2026, lorsque des escrocs parviennent par manœuvres téléphoniques à tromper la domestique et le fils de l’animatrice de la TFM pour se faire remettre le lot de bijoux. Après la plainte déposée par la victime, la brigade de recherches de Faidherbe identifie et arrête Mouhamed Coulibaly le 9 septembre.

Déféré et placé sous mandat de dépôt, son dossier est enrôlé la semaine suivante devant le tribunal de grande instance de Dakar. L’affaire subit un renvoi au 25 septembre prochain suite à l’arrestation de son acolyte.

Passé aux aveux lors de son audition après son arrestation à Kaolack, Baye Guèye retrace l’itinéraire des deux hommes vers la Gambie. Selon son récit, les deux originaires de Taïba Niassène se rejoignent à Kaolack avant de passer la frontière munis du sac contenant le butin. Ils rallient Serekunda via Nioro et Keur Ayib pour négocier la vente de l’or auprès d’un riche commerçant gambien spécialisé dans le textile et l’or.

La transaction financière conclue en dalassi rapporte une commission de 200 000 francs CFA à Baye Guèye lors d’une première vente, puis une somme similaire lors d’un second voyage le 6 août vers la même ville gambienne. Au total, Baye Guèye perçoit 400 000 francs CFA sur le produit du délit. Les gendarmes le placent en garde à vue, et une confrontation directe avec Mouhamed Coulibaly reste programmée d’ici l’audience du 25 septembre.