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81e session de l’ONU: Bassirou Diomaye Faye s’est envolé pour New York ce lundi

21 septembre 2026 Actualité

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce lundi 21 septembre 2026 à destination de New York. Le Chef de l’État se rend aux États-Unis pour prendre part à la semaine de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Ce déplacement s’inscrit selon les services de la présidence dans le prolongement de ses récentes missions internationales. Après ses étapes à Washington et à Abu Dhabi la semaine dernière, le Président de la République poursuit ses échanges et son travail de partenariat avec les interlocuteurs stratégiques du Sénégal.

Au cours de ce rassemblement mondial à New York, le Chef de l’État doit intervenir devant la communauté internationale pour porter la position et la vision du Sénégal sur les grands enjeux globaux.

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