Senelec : deux installations vandalisées à Sebikotane et Khodoba

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Deux installations de la Senelec ont été vandalisées le 20 septembre à Sebikotane et Khodoba, avec du matériel électrique emporté par les auteurs. Ces actes de vol ont provoqué des perturbations dans l’alimentation électrique des populations concernées.

Selon les éléments communiqués par la société, des individus se sont introduits sur les sites pour y dérober des équipements. Les dégâts occasionnés ont entraîné des coupures de courant, affectant aussi bien les ménages que les activités économiques.

Face à la multiplication de ces actes, la Senelec appelle les populations à la vigilance. Elle invite notamment les riverains à signaler tout comportement ou mouvement suspect aux abords de ses installations afin de contribuer à leur sécurisation.

La société prévoit également de renforcer la surveillance de certains sites, notamment à travers l’installation de caméras. Cette mesure devrait permettre de prévenir les intrusions et de faciliter l’identification des auteurs.

La Senelec rappelle que la protection de ses infrastructures est une responsabilité collective, les actes de vandalisme et de vol pouvant perturber directement la fourniture d’électricité à des milliers de personnes.