Journées de consultations médicales à  Gassane:  894 personnes consultées et 73 interventions chirurgicales en ophtalmologie

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Pour une meilleure prise en charge sanitaire des populations de Gassane une localité du département de Linguère, l’asociation dénommée ( Groupe Kooléré) des anciens élèves de l’école élémentaire du dit villlage ( Gassane) a tenu des journées médicales de consultations et de chirurgies ophtalmologiques gratuites. A l’occasion, 12 médecins en ophtalmologie et 3 en médecine générale ont été mobilisés. Ainsi 550 personnes ont été consultées en ophtalmologie, 344 en médecine générale et des interventions chirurgicales en ophtalmologie au nombre de 73. Selon le trésorier général de ( Groupe Kooleré) l’ enseignant Abdou Yama Samb,.cela leur a valu un succès éclatant lors de ces journées médicales .D’après toujours Monsieur Samb, en dehors des actions sanitaires, l’association ( Gtoupe Kooléré) a électrifié quatre salles de classes de l’école élémentaire de Gassane au grand bonheur du monde éducatif issu du milieu.

<<C’est l’occasion de remercier et de féliciter tous les membres du( Groupe Kooléré ) avec à sa tête le professeur Aly Mbara ka, tous ses collègues médecins de haut niveau qui ont abandonné leurs activitées et nous ont permis d’améliorer les conditions de santé de nos voisins.

Nous remercions vivement toutes les personnes qui nous ont soutenues entre autres le ministre Idirissa Samb, le maire de la commune de Gassane, le médecin chef de district de Linguére, les chefs de villages, l’ICP et le CDS de Gassane, l’amicale des élèves et étudiants de Gassane, Matar wélé Sow coordonnateur du mouvrment ,(Solution Djoloff),. des notables et bonnes volontés de Gassane >> soutient Abdou Yama Samb à coeur ouvert. Les propriétaires des maisons qui leur ont facilité l’accueil et l’hébergement des hôtes ainsi que leurs braves dames qui s’occupaient de la cuisine ne sont pas en reste.des remerciements de la part.du trésorier général de l’ association. Quant à l’inspecteur de l’enseignement élémentaire François Faye par ailleurs chargé de la commission éducation et formation de (Groupe Kooléré), l’ association est apolitique de fait elle ouvre ses portes à tous les anciens élèves ayant fréquenté l’école de Gassane soucieux des enjeux du développement de la localité. Organisées les 12 et 13 du mois courant, les journées médicales gratuites à Gassane contribuent au développement de la localité où l’association donne rendez – vous l’ année prochaine qui marquera la septième édition.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)