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‎Face aux besoins des populations du département de Linguère, le ministre de l’emploi et de la formation technique et professionnelle Idrissa Samb réagi avec humanité. En effet, plusieurs actions de soutien ont été menées par le ministre Idrissa Samb ces dernières années.

Pas plutard que ce samedi 19 septembre 2026 le ministre Idrissa Samb a accompagné le monde éducatif à travers la mise à disposition des frais d’inscription ( 2 millions 650 mille fcfa) au profit de 450 orphelins issus du département.de Linguère oû tous les lycées et collèges sont pris en compte.. Selon le donateur ( le ministre Idrissa Samb), son geste servira à soulager les parents hantés par les lourdes dépenses à chaque rentrée scolaire. Mieux, le ministre Idrissa Samb, conscient des dangers du paludisme en cette période hivernale ,ce dernier, a également octroyé un important lot de moustiquaires imprégnés aux populations du département de Linguère. Ainsi quarante lots de 50 moustiquaires imprégnés sont distribués dans le milieu (département de Linguère). A en croire les bénéficiaires, cet important lot de.moustiquaires imprégnés va permettre de lutter contre le paludisme au grand bonheur des.populations.

‎D’ après des témoignages recueillis sur place, l’engagement du ministre Idrissa Samb, s’est également étendu à d’autres secteurs, notamment le sport, la santé, l’emploi, la jeunesse et la formation professionnelle. Poursuivant, ces derners, le.ministre.Idrissa.Samb.a aussi accompagné des initiatives en faveur de l’autonomisation des femmes, notamment à travers des financements destinés à soutenir leurs activités.

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‎Ces différentes initiatives selon nos sources, témoignent d’une volonté affichée de contribuer au développement local et d’accompagner les populations dans leurs besoins quotidiens.

Vu ce geste de haute portée citoyennes en.cette cinquième édition, à l’unanimité, les bénéficiaires remercient vivement le ministre Idrissa Samb qui a toujours accompagné ses voisins en cas de besoins.

En marge de la cérémonie de remise des frais.d’inscription aux orphelins et le lot de moustiquaires imprégnés, le mînistre Idrissa Samb << Je ne suis pas un homme de tendance, je suis un homme de consensus, de paix. De.fait le Président.de la République Bassirou Diomaye Faye nous a demandé de travailler dans l’unité >> Et le mînistre Idrissa Samb d’ajouter que quand on est.uni,on est fort, désuni, nous perdons

>> Fort de constat, le ministre Idrissa Samb d’affirmer qu’il ne veut pas de tendancce. Dans sa communication, le patron de l’emploi et de la formation technique et professionnelle au rang.national de préciser que lui et ses partisans travaillent exclusivement pour Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye pour le triomphe de Kiiray.dans le département de Linguère et du reste du pays.

En clair dira le ministre Idrissa Samb << quand nous sommes unis,, nous gagnons.toutes les elections qui se profilent à l’horizon ce qui donne un deuxième mandat au Présdent Diomaye Faye au même. moment nous enregistreront plus de 80 % dans le département de Linguère>> fulmine t – il

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)