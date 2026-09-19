Bambali : pose la première pierre d’un parc agro-industriel de près de 12 milliards destiné à valoriser la mangue

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La première pierre du parc agro-industriel de Bambali a été posée ce samedi 19 septembre dans le village de Kountoubou, situé dans la commune de Bambali , région de Sédhiou (sud). Initié par l’international sénégalais Sadio Mané, ce projet structurant, évalué à près de 12 milliards de francs CFA, ambitionne de transformer localement la mangue casamançaise et de créer, à terme, plusieurs milliers d’emplois.

Une nouvelle étape vient d’être franchie dans la concrétisation du parc agro-industriel de Bambaly. La première pierre de cette infrastructure a été posée ce samedi à Kountoubou, sur un site de 10 hectares. Porté par l’international sénégalais Sadio Mané, le projet vise à renforcer la transformation et la valorisation des productions agricoles de la Casamance.

Au cœur de cette future plateforme industrielle, une usine sera dédiée à la transformation de la mangue produite dans la région. Elle devrait disposer d’une capacité de transformation de 8 500 tonnes par an, offrant ainsi de nouvelles perspectives aux producteurs locaux et contribuant à réduire les pertes post-récolte.

Pour garantir l’approvisionnement de l’unité industrielle, une plantation de 500 hectares est également prévue dans le cadre du projet. Cette composante agricole doit permettre de structurer davantage la filière mangue et de renforcer son potentiel économique.

Au-delà de la transformation agroalimentaire, le projet se distingue par son important potentiel en matière d’emploi. Selon un membre de l’équipe technique, le parc devrait générer plus de 1 000 emplois directs dès son démarrage, avec un objectif de 2 500 emplois à terme.

Pour les promoteurs, cette initiative entend ainsi créer de nouvelles opportunités économiques pour les jeunes et les populations de la région. Dans une zone où la migration irrégulière a déjà coûté la vie à de nombreux jeunes, la création d’emplois et de perspectives locales apparaît comme un enjeu majeur.

À travers cet investissement, Sadio Mané entend donc miser sur le potentiel agricole de sa région d’origine en favorisant la transformation locale des produits et la création de valeur. Le parc agro-industriel de Bambaly se veut ainsi un projet à la fois économique, agricole et social, avec l’ambition de contribuer au développement durable de la région de Sédhiou.