LFR 2026 : SONKO DEMONTE LES ACCUSATIONS DE BLOCAGE DU BUDGET

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Assemblée nationale appelle les acteurs politiques et l’ensemble des citoyens à faire preuve de « beaucoup de retenue » dans leurs déclarations mettant en cause la réputation de l’institution parlementaire, affirmant n’avoir reçu aucune notification concernant une loi de finances rectificative (LFR) pour l’exercice 2026.

« L’institution n’a jamais reçu de notification de loi de finances rectificative sur l’année 2026 », a déclaré son représentant, précisant que le gouvernement « n’a jamais saisi l’Assemblée nationale d’une demande complète accompagnée d’une loi de finances rectificative ».

Selon lui, les accusations laissant entendre que l’Assemblée nationale aurait volontairement empêché l’examen d’une LFR relèvent d’une lecture politique de la situation.

« Vouloir instrumentaliser sur le plan politique et faire croire aux Sénégalais qu’il y aurait une crise, que l’Assemblée nationale a délibérément bloqué l’examen d’une loi de finances, relève de la démagogie et de la mauvaise foi », a-t-il soutenu.

L’Assemblée nationale insiste ainsi sur la nécessité de préserver l’image et la crédibilité des institutions dans le débat public.

« L’Assemblée nationale est une institution et nous appelons tous les acteurs politiquement engagés ou de manière déguisée à respecter cette institution et à veiller aux informations qu’ils diffusent », a-t-il ajouté.