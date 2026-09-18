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VIERA COACH

Lions du Sénégal : un journaliste dans le staff de Vieira

18 septembre 2026 Actualité

 

Le staff du nouveau sélectionneur de l’équipe nationale A du Sénégal, Patrick Vieira, se précise. Dans son édition de ce vendredi 18 septembre, L’Observateur annonce l’arrivée du journaliste Babacar Ndaw Faye au sein de l’équipe de communication des Lions, en remplacement de Kara Thioune. Il aura notamment pour mission d’accompagner la communication de la sélection et les relations avec les médias.

 

Le quotidien du Groupe futurs médias confirme également la nomination d’Issa Aidara comme entraîneur adjoint, fort de son expérience à Diambars et de sa récente Licence A CAF. Lamine Diatta conserve son poste de Team Manager, avec Kader Mangane comme adjoint. Selon L’Observateur, Diatta se trouve actuellement à Paris pour préparer le rassemblement des joueurs convoqués pour les prochaines échéances internationales.

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