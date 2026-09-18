Linguère: Matar Wellé Sow, une valeur sûre pour le développement de Gassane

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S’il y a à chercher quelqu’un qui a toujours oeuvré pour le développement de la commune de Gassane( département de Linguère), l’on nous indique le promoteur immobilier par ailleurs coordonnateur du Mouvement Solution Djoloff Matar Wellé Sow. En effet, des financements déja en deux temps ( la première tranche 20 millions de Fcfa, la deuxième tranche 52 millions de nos francs) destinés aux jeunes et femmes de.la collectivité territoriale de Gassane. Dans le volet sportif <<, Matar Wellé Sow a été plusieurs fois parrain, d’ailleurs récemment il a octroyé aux sept Asc compététives chacune un ballon et un jeu de maillots , une enveloppe de 100 mille fcfa à la zone.>> renchérit Aliou Ka un proche du mécène Matar Wellé Sow. Pionnier du développement à Gassane, le leader de Solution Djoloff a

ouvert une boutique Auchan plus une boulangerie à Gassane au grand bonheur des populations. A en croire des témoignages recueillis sur place, c’est dans une initiative salutaire qui marque une nouvelle ére pour son village natal Matar sow agent économique résidant à Gassane a pris l’audacieuse décision de doter sa

communauté d’une boutique Auchan et d’une boulangerie porté par une vision de progrès et développement durable en créant de l’emploi .

Cette boutique Auchan et la boulangerie implantées au cœur de Gassane représentent bien plus qu’un simple point approvisionnement en pains et kits alimentaires. Elle ( la boutique Auchan) incarne une avancée stratégique pour le développement local, facilitant l’accès à un pain de qualité hygiénique et différents produits alimentaires et stimule l’activité commerciale dans le milieu. Interrogés, des

femmes et des jeunes de la commune de Gassane << le geste de Matar Wellé est de social, hautement humain>> précisent – ils.

A cet effet, à l’unanimité, les populations de la commune de Gassane remercient vivement le coordonnateur Matar Wellé Sow pour ces infrastructures implantées .

D’autres actions cette.fois ci citoyennes le 08 septembre.dernier, Matar Wellé Sow avait offert une journée de reboisement de 500 arbres à Gassane .Pour rappel c’etait

sous l’égide du coordonnateur du Mouvement Solution Djolof Gassane

Matar Wellé Sow que cette activité de reboisement a été organisée par les militants et sympathisants du dit mouvement pour lutter contre l’avancée du désert et la déforestation dans la commune de Gassane.

Le moins que l’on puisse dire, d’après bon nombre de personnes fréquentées dans le territorial communal de Gassane, Matar Wellé Sow est un véritable agent de développement gage d’une émergence économique et sociale au profit de la commune de Gassane. En clair <<Matar Wellé Sow est une figure active engagée pour le développement de la commune de Gassane où il dirige cette organisation locale qui défend les intérêts des populations du Djoloff.>> soutient Aliou Ka.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)