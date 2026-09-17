Audit des finances publiques : le FRAPP saisit le Procureur financier et exige des comptes sur l’enquête de la DIC

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Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) a adressé une lettre officielle au Procureur de la République financier près le Pool judiciaire et financier (PJF), ce mardi 15 septembre 2026. L’organisation de la société civile sollicite des informations sur l’état d’avancement de l’enquête confiée à la Division des investigations criminelles (DIC) concernant le rapport d’audit de la situation des finances publiques sur la période allant de 2019 au 31 mars 2024.

Le Procureur général près la Cour des comptes avait transmis, le 3 avril 2025, un référé pour l’ouverture de procédures pénales après la révélation d’actes susceptibles de qualifications pénales. Dans un communiqué de presse daté du 16 avril 2025, le Procureur de la République financier, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, avait annoncé la saisine formelle de la DIC le 14 avril 2025 pour mener des investigations approfondies.

Le FRAPP s’inquiète du silence des autorités judiciaires plus d’un an après le début des procédures. « Le FRAPP considère que cette absence d’informations est de nature à susciter des interrogations légitimes au sein de l’opinion publique, compte tenu de la gravité des faits relevés dans le rapport d’audit et de leur portée potentielle sur la gestion des ressources publiques », a souligné l’organisation dans sa lettre reçue ce jeudi 17 septembre 2026 par le greffe du Parquet financier. L’entité a précisé inscrire sa démarche dans le cadre de la promotion de la transparence et du droit des citoyens à l’information.