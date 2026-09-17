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Diplomatie : le Président Bassirou Diomaye Faye regagne Dakar après une tournée de cinq jours à Washington et Abu Dhabi

17 septembre 2026 Actualité

 

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Abu Dhabi ce jeudi 17 septembre 2026 à destination de Dakar, concluant une tournée internationale de cinq jours aux États-Unis et aux Émirats Arabes Unis.

 

La veille de son départ, le Chef de l’État s’est entretenu au palais présidentiel avec le Président émirati, Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, à qui il a exprimé la solidarité du peuple sénégalais face aux tensions au Moyen-Orient et son soutien aux initiatives de paix d’Abu Dhabi. Cet échange s’est également soldé par l’établissement d’une feuille de route pour finaliser un accord économique global touchant les finances, les infrastructures, l’énergie, l’agriculture, la logistique et le numérique.

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