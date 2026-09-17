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Session extraordinaire : ce que l’Assemblée nationale ne précise pas

17 septembre 2026 Actualité

 

Les députés sont une nouvelle fois convoqués en session extraordinaire, ce vendredi. Un projet de loi, trois propositions de loi et l’examen du rapport d’une mission d’information parlementaire sont au programme. Dans le carton d’invitation qu’il a envoyé aux parlementaires, le bureau de l’Assemblée

nationale fixe ainsi le menu des travaux. Cependant, il ne rentre pas dans les détails. Les Échos s’en est chargé dans son édition de ce jeudi. Le journal précise en effet les sujets qui seront débattus à chaque étape.

 

Si l’on en croit le quotidien d’information, le projet de loi est relatif à l’institution d’une carte d’identité biométrique CEDEAO. La mission d’information parlementaire, elle, concerne la commercialisation des produits de marque Softcare, poursuit la même source. Qui complète que les trois propositions de loi visent la modification du Code pétrolier, la révision des lois de finances et la santé en milieu carcéral.

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