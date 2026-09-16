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: «Je n’ai reçu aucune opposition de sortie du territoire», dément Jean Michel Sène

Inconditionnel d’Ousmane Sonko et militant de Pastef (majorité parlementaire), Jean Michel Sène a été limogé de son poste de Directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), dans un contexte marqué des soupçons de malversations financières de 37 milliards FCFA dans la structure. Depuis lors, des rumeurs relayées abondamment sur les réseaux sociaux annonçaient qu’il avait été bloqué à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).

En réponse à cette situation, Jean Michel Sène a dénoncé ce mercredi 16 septembre des mensonges, démentant les rumeurs. «Mon dernier passage à l’aéroport date de décembre 2025. Je n’ai reçu aucune opposition de sortie du territoire, encore moins été bloqué à l’AIBD. Pendant que je bossais, ils calomniaient et continuent à mentir sans succès», a-t-il déclaré.

Par ailleurs, il a appelé ses camarades de parti à «focus total sur les activités politiques et la vente des cartes de membre» de Pastef, en prélude aux élections municipales et législatives qui auront lieu en 2027, alors que le parti présidentiel Kiiraay continue de se massifier et de structurer avec de nombreux maires venus du parti de l’ex-président Macky Sall.