« Trafic de stupéfiants et médicaments illicites » : Neuf personnes déférées au parquet par le Commissariat spécial du tourisme

Le Commissariat spécial du tourisme a déféré ce vendredi 11 septembre 2026 neuf individus devant le parquet. Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic de substances psychotropes et de médicaments, exercice illégal de la pharmacie, mise en danger de la vie d’autrui et complicité d’interruption volontaire de grossesse. Cette opération policière a démarré le 7 septembre 2026 par une perquisition menée dans un appartement meublé à Mermoz Sotrac. Les agents y ont interrompu une fête festive où sept jeunes consommaient des drogues dures, saisissant des sachets d’ecstasy (MDMA), du haschich, des tablettes d’Alpraz et des bouteilles de protoxyde d’azote.

Les auditions et les perquisitions secondaires ont permis de démanteler le réseau d’approvisionnement jusqu’au marché Keur Serigne Bi et à la rue Dial Diop. Chez le fournisseur principal, la police a saisi un stock de produits médicamenteux illicites évalué à plusieurs millions de francs CFA, incluant 342 boîtes de Misodia et 13 boîtes de Cytotec destinées à des avortements clandestins, ainsi que du Tramadol périmé, du Diazépam et divers produits stimulants. Les expertises de la Police technique et scientifique ont confirmé la nature des cristaux de MDMA saisis.