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Assemblée nationale : le Bureau convoque une troisième session extraordinaire le 18 septembre

16 septembre 2026 Actualité

 

Réuni ce mardi 15 septembre 2026, sous la présidence de Ousmane Sonko.

 

À l’issue de cette réunion, plusieurs décisions ont été prises, selon un communiqué de l’institution parlementaire. Le Bureau a notamment adopté l’arrêté relatif aux dépenses spéciales.

 

Il a également décidé de convoquer la troisième session extraordinaire de l’Assemblée nationale. L’ordre du jour de cette session a été arrêté par le Bureau.

 

L’ouverture de cette nouvelle session est fixée au vendredi 18 septembre 2026 à 10 heures

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