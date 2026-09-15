Journées de retrouvailles à Somme/Yitty: les populations exposent leurs préoccupations et interpellent les autorités

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Les 48 heures de retrouvaille à Somme/Yitty des localités de la commune de Warkhokh( département de Linguère) sont des momments forts pour les populations de se donner rendez- vous pour s’échanger les difficultés auxquelles elles font face.

Ainsi, en prélude de ces deux jjournées prévues les 18 et 19 septembre prochains, déja le coordonnateur de Fedde Somme/ Yitty Gondiol Ka loin de ses bases << Ces journées de retrouvaille à Somme/Yitty, ,les participants y discuteront leurs préoccupations majeures, qui empêchent ces villageois de s’épanouir pleinement..>>

En effet, entre autres points, la présence de carrières non recouvertes source de dangers pour les animaux,

l’autorité municipale de Ouarkhokh, qui ne donne pas une suite favorable à une demande de case de santé;, le litige foncier entre la commune de Ouarkhokh et celle de Kamb au niveau de Soynde Samba Dalli;

l’acces à l’électricité; l’installation d’un bureau du vote.

Parlant des activités de la journée du vendredi 18 septembre 2026, à Somme, Gondiol Ka de souligner qu’elle sera réservée à une conférence religieuse et à la lecture du saint coran. Poursuivant ,Gondiol.Ka d’ajouter.que le premier panéliste de la conference religieuse animé par Oustace Gondiol Ka .porte sur les.droits du voisin et les clés de la cohabitation, quant au deuxième panéliste animé par Oustace Hassane Birame Ka, parle du starut juridique de la prière.

A en croire toujours Gondiol Ka, une réunion générale suivie d’un point de presse est au menu de la journée du samedi 19 septembre 2026.

Très attaché à sa localité, le coordonnateur Gondiol Ka épaulé par ses voisins sollicitent l’extension du réseau électrique, d’un poste de santé digne de ce nom, le transfert du bureau de vote de Ouarkhokh à Somme, la disposition des documents publics des permis et des entreprises exploitant la.caeeière en vue de la réhabilitation des sites exploités, l’équipement et des fournitures scolaires pour l’école élémentaire .

Le moins que l’on puisse dire Gondiol Ka et voisins se donnent la main dans la main pour un développement communautaire durable dans le milieu.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)