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VIERA COACH

Banc des Lions : les premiers mots de Patrick Vieira

15 septembre 2026 Actualité

 

Le suspense a pris fin. Après plusieurs semaines d’attente, Patrick Vieira va enfin être officiellement présenté comme sélectionneur des Lions. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a fixé la cérémonie au vendredi 18 septembre à 10 h 30, au stade Léopold Sédar Senghor. Le technicien français en profitera pour dévoiler sa première liste.

 

Celle-ci concerne la prochaine fenêtre internationale avec trois rendez-vous au programme : le déplacement au Mozambique, le 25 septembre, puis en Éthiopie, le 29 septembre, pour les éliminatoires de la CAN 2027. Les Lions affrontent ensuite les Comores, le 4 octobre à Marseille, en match amical, rapporte Record.

 

Déjà sous contrat avec la FSF, Patrick Vieira s’est réjoui de sa nomination. « Honoré et fier de rejoindre le Sénégal en tant que sélectionneur de l’équipe nationale A », a-t-il écrit sur Instagram. Le champion du monde 1998, cité par le quotidien sportif, s’est dit « impatient de rencontrer le groupe et d’entamer, ensemble, le travail pour les prochaines étapes ».

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