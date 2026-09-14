Dérapage d’un tricycle sur l’ axe Dahra- Touba fait 03 morts et une dizaine de blessés

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Les populations de Wendou Loumbel une localité de la commune de Déali( département de Linguère) sont dans l’ émoi et la consternation. En cause, trois de leurs voisins ont perdu la vie ce lundi suite au dérapage d’un tricycle . Selon des témoignages recueillis sur place, l’accident mortel s’est produit vers 11h alors.que le tricycle qui roulait à vive allure ,a dérapé avant de terminer sa course sur un arbre. On ne le dira jamais assez, le bilan est.lourd : 03 morts et une dizaine de blessés.

Mise au parfum du drame, la gendarmerie locale, s’est transportée sur les lieux pour constat.Ainsi les morts et une partie des blessés sont évacués au centre de santé de Dahra au même moment le reste des blessés sont acheminés à Touba.

Joint par téléphone, le maire de Déali Asset Sow ,a déploré la perte en vie humaine qui a touché le village de Wendou Loumbel et non sans prier pour un prompt rétablissement des blessés.

Samba Khary Ndiaye ( Lînguère)