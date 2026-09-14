Les ex-travailleurs de la SOTRAC, d’AMA Sénégal et de la SIAS mettent fin à leur grève de la faim de 24 jours

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Les travailleurs de la SOTRAC, d’AMA Sénégal et de la SIAS ont mis fin à leur grève de la faim qui a duré 24 jours. Selon les informations de la RFM, cette décision fait suite à une médiation de la présidente de la Commission nationale des Droits de l’homme (CNDH), Amsatou Sow Sidibé, qui s’est engagée à prendre en main le dossier pour une solution définitive.

«Pendant plus de 20 ans, nous sommes ballottés de gauche à droite sur des engagements non respectés. Nous ne faisons que revendiquer. La revendication appelle à un dialogue social porté par des partenaires responsables soucieux de la cohésion sociale, à l’image du professeur Amsatou Sow Sidibé», a dit Moustapha Ngom, coordonateur du Cadre unitaire des grévistes.

Par ailleurs, il a souligné que la présidente du CNDH a promis de saisir le chef d’Etat Diomaye Faye pour une issue favorable de la situation. «Elle (Amsatou Sow Sidibé) est venue nous voir pour nous consoler et elle est repartie le cœur gros, en voyant les grévistes de la faim mal en point, mourants dans cette mosquée. C’était le vendredi. Le samedi, elle est revenue après une nuit blanche, d’insomnie, pour nous demander d’arrêter immédiatement le temps pour elle de saisir la plus haute autorité du pays», a confié Moustapha Ngom, qui dit «attendre les résultats de cette médiation» face à «un drame social».

Pour rappel, la Sotrac, Ama Sénégal et la Sias sont trois anciennes grandes entreprises publiques ou concessionnaires de services publics qui opéraient au Sénégal. Elles ont marqué l’histoire économique et sociale de la région de Dakar avant d’être toutes dissoutes ou liquidées entre la fin des années 1990 et le milieu des années 2000. Les grévistes réclament au total 11,4 milliards de FCFA à l’État au titre d’arriérés et de droits dus depuis de nombreuses années.