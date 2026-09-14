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VIERA COACH

Patrick Vieira sera présenté officiellement, vendredi ‎

14 septembre 2026 Sport

Le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale A de football, Patrick Vieira, sera présenté officiellement, vendredi, à 10h30, dans la salle de conférence de presse du Stade Léopold Sédar Senghor, annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF).

‎‎Au cours de cette cérémonie, le sélectionneur national rendra publique la liste officielle des joueurs convoqués pour la prochaine fenêtre internationale de septembre.

‎Les Lions vont affronter, le vendredi 25 septembre, le Mozambique, au Estádio Nacio-nal do Zimpeto de Maputo, pour le compte des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027.

‎Les champions d’Afrique vont livrer un deuxième match face à l’Éthiopie, mardi 29 septembre 2026, au Bahir Dar Stadium, région d’Amhara (Éthiopie).

‎Les Lions vont disputer un match amical international, le dimanche 4 octobre, à l’Orange Vélodrome, Marseille (France), face aux Comores.

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