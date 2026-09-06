Lancement officiel de la campagne « Dundal JOJ » : mobilisation générale pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026

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C’était un moment fort, hier, au stade Iba Mar Diop. Le Président Bassirou Diomaye Faye a officiellement lancé « Dundal JOJ », cette campagne qui vise à faire des Jeux Olympiques de la Jeunesse – qui se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026 – une affaire de tous les Sénégalais.

Et, voir autant de monde répondre présent – artistes, sportifs, entreprises, fondations, collectivités, société civile – c’était plus qu’encourageant. Tout le monde semble partager la même conviction : Dakar 2026 ne doit pas être un événement réservé à une élite, mais une fête populaire, portée par et pour la jeunesse de notre pays.

Le Président a fait des annonces concrètes

Les fonds récoltés vont permettre d’équiper plus de 150 000 élèves et enseignants en kits de rentrée. Et surtout, 200 000 billets vont être offerts aux écoles et aux associations. Parce que l’idée, c’est que les enfants vivent ces Jeux de l’intérieur, qu’ils ressentent l’émotion des compétitions, qu’ils en gardent des souvenirs plein la tête.

Et puis il y a tout le reste : des programmes pour améliorer les établissements scolaires, des actions pour planter des arbres, des marathons, de l’éducation à l’environnement… Bref, tout un travail de fond pour que l’héritage des Jeux ne s’efface pas le soir de la cérémonie de clôture.

Le Président l’a d’ailleurs rappelé avec une formule qui m’a marqué : « L’héritage des Jeux n’attendra pas la cérémonie de clôture. Il se construit dès maintenant, dans nos écoles, dans nos quartiers, dans nos vies. » Il a aussi tenu à remercier chaleureusement tous ceux qui s’investissent sans compter. Je le cite : « Votre geste porte la marque d’un patriotisme concret et généreux. »

Au fond, ce qu’il nous a demandé, c’est de nous approprier ces Jeux. Chaque collectivité, chaque entreprise, chaque citoyen a sa place dans cette aventure. Comme il le dit si bien : « Montrons au monde la force de la teranga et faisons en sorte que la jeunesse vive ces Jeux avec intensité, fierté et espoir. »

Me Abdoulaye TINE

Ministre-conseiller, Porte-parole de la Présidence de la République.