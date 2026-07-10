Non, Sadio Mané n’a pas annoncé sa retraite internationale

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Sadio Mané n’a pas annoncé sa retraite internationale, contrairement à une rumeur largement relayée vendredi sur les réseaux sociaux et par plusieurs médias après l’élimination du Sénégal en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

L’information provenait d’un prétendu communiqué attribué à l’attaquant sénégalais, repris notamment par le quotidien sénégalais Le Quotidien. Le document s’est révélé être un faux, selon le média spécialisé Sport News Africa, qui cite des proches du joueur. D’après ces informations, le texte aurait été généré à l’aide de l’intelligence artificielle.

Le quotidien français L’Équipe, qui avait également relayé cette annonce, a publié un démenti et présenté ses excuses pour avoir diffusé cette information erronée.

À ce stade, Sadio Mané ne s’est pas exprimé publiquement sur son avenir en sélection depuis la Coupe d’Afrique des nations, où il avait indiqué que cette édition serait sa dernière CAN. Aucune déclaration officielle n’annonce en revanche la fin de sa carrière internationale avec les Lions de la Teranga.