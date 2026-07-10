Distribution des semences à Koki: L’opératrice économique Adja Coumba Ndiaye invite l’état à payer tôt les dettes

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A l’instar de ses collègues opérateurs économiques, en cette période de distribution des semences, l’opératrice économique Adja Coumba Ndiaye native de Koki de rappeler qu’elle a déjà distribué son quota ( 100 t d’arachide de coques et 100 t de niébé) aux producteurs ciblés. Poursuivant, l’opératrice économique Adja Coumba Ndiaye de déplorer le retard de remboursement des dettes de la part des autorités de tutelle. Selon elle, il faut que l’État s’engage à payer ses dettes le plutôt possible car <<le retard de paiement des dettes handicape beaucoup le déroulement des opérations de distribution des graines>> a t-il elle clamé.

Revenant sur le dispatching de son quota, Adja Coumba Ndiaye de dire qu’elle mis en place 70 t d’arachide de coques à Koki et 30 t à Nguermalale, 50 t de niébé à Nguensar et 50 t à Mbédiène.

A en croire l’opératrice économique Adja Coumba Ndiaye, elle a distribué des semences certifiées d’où il n’ y a pas de contestation quant à la qualité des graines aux grands bonheurs des producteurs des localités de Koki, Nguermalale, Nguensar et Mbédiène.

Adja Coumba Ndiaye salue la volonté du gouvernement du Sénégal pour la reconstitution du capital semencier. En attendant, Adja Coumba Ndiaye invite les paysans à semer les graines et de bien les suivre dans le but d’atteindre la souveraineté alimentaire tant souhaitée par nos gouvernants.

Samba khary Ndiaye ( Linguère)