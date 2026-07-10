​Kédougou : un mort et trois blessés « très graves » dans un nouvel éboulement sur un site d’orpaillage clandestin

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un éboulement est survenu, le 09 juillet 2026, dans le site clandestin d’orpaillage du village de Tomboronkoto situé dans le département de Kédougou (est). L’accident a causé la mort d’un orpailleur et fait trois blessés « très grave ».

D’après une source sécuritaire de l’APS, la brigade de gendarmerie territoriale de Mako s’est rendue sur les lieux pour les constatations d’usage. Le corps sans vie et les trois blessés ont été évacués au centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou.

Pour rappel, un accident s’était produit dans les sites d’orpaillage clandestin de la région de Kédougou (est). Quatre orpailleurs ont trouvé la mort, le 06 juillet 2026 vers 14 heures, à la suite d’un éboulement survenu sur un site situé près du village de Dambala, dans la commune de Missirah Sirimana, département de Saraya. Les victimes étaient toutes de nationalité étrangère et âgées de 17 à 21 ans.