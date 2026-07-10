Sadio Mané quitte la Tanière et prend sa retraite internationale

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L’attaquant emblématique des Lions de la Teranga, Sadio Mané, a officiellement mis un terme à sa carrière internationale. Cette décision fait suite à l’élimination de l’équipe du Sénégal lors de la Coupe du Monde 2026 . Elle survient après une décennie marquée par des succès historiques, dont deux sacres consécutifs à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2021 et en 2025.

Sadio Mané quitte la sélection en tant que meilleur buteur de l’histoire du Sénégal et figure parmi les plus grands joueurs africains de tous les temps. Son parcours avec l’équipe nationale restera à jamais gravé dans les mémoires, notamment pour avoir offert au Sénégal son premier trophée continental en 2021.

«Sachez que j’ai tout sacrifié pour ce drapeau. J’ai donné le meilleur de moi-même et j’ai toujours combattu avec hargne pour notre Patrie», confie l’ex-buteur des Lions dans son communiqué écrit de Dakar.

Un palmarès gravé en lettres d’or : les deux étoiles de la Can

Le passage de Sadio Mané en sélection restera à jamais synonyme de la plus belle période de l’histoire du football sénégalais. Leader technique et spirituel de sa génération, il a été le grand artisan des plus beaux succès du pays, marqués notamment par la conquête historique de deux titres de champion d’Afrique (Can).