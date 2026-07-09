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Après Aliou Cissé, un autre Sénégalais à la tête de la sélection libyenne

9 juillet 2026 Sport

La Libye a un nouveau sélectionneur. Après la démission de Aliou Cissé, qui dirige désormais l’Angola, les Chevaliers de la Méditerranée étaient à la recherche de son successeur. Les dirigeants libyens ne sont pas allés chercher loin ; ils ont choisi Youssoupha Dabo.

Ce dernier, comme son prédécesseur, est Sénégalais. De plus, il était son adjoint sur le banc de la Libye. «Une source proche du dossier nous apprend que l’affaire est en train d’être finalisée et qu’il ne reste que quelques détails», souffle Record, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi.

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