Deuxième Recensement général des entreprises : l’ANSD annonce un budget de 5 milliards FCFA

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) va débourser plus de 5 milliards de francs CFA et déployer 1 700 agents sur le terrain pour la conduite du deuxième Recensement général des entreprises (RGE2), a annoncé son directeur général, Abdou Diouf, ce mercredi.

Cette opération stratégique, dont le rapport final est attendu en avril 2028, vise à actualiser la base de données économique du Sénégal dix ans après la première édition. Le directeur général de l’ANSD a précisé que « cette opération stratégique, qui débutera par une cartographie en 2026, est cruciale pour guider les politiques publiques et renforcer le tissu économique national ». Dans un second temps, au premier semestre de l’année 2027, « une seconde étape portera sur le dénombrement permettant de récupérer des informations plus détaillées sur les entreprises et sur les entrepreneurs ».

Les données issues de ce recensement général serviront notamment « à améliorer la qualité des enquêtes économiques, à renforcer la robustesse des comptes de la nation et à mieux orienter les politiques publiques », selon M. Diouf, qui appelle à une mobilisation nationale pour le bon déroulement de cette opération.

Présente lors de ce comité régional de développement, l’adjointe au gouverneur de la région de Dakar, Digou Yala Mathilde Sadio, a qualifié ce recensement d’« étape primordiale » pour offrir une meilleure connaissance des caractéristiques générales des entreprises. Elle a insisté sur la nécessité d’impliquer les autorités administratives, les élus locaux et les organisations professionnelles pour « garantir le succès de ce deuxième Recensement général des entreprises » et contribuer à l’atteinte d’une « réelle territorialisation de l’activité économique ».