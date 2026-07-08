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Tribunal de Pikine-Guédiawaye : dans les coulisses du procès de l’enseignant Abdoulaye Sy, accusé de viols répétés

8 juillet 2026 Actualité

Dans la banlieue de Dakar, la chambre criminelle de Pikine-Guédiawaye a été le théâtre d’un procès bouleversant.  Le nommé Abdoulaye Sy, enseignant  de 60 ans et ancien directeur de l’Ecole  16 a fait face à des accusatrices, qui l’accusent de viols répétés. En détention depuis trois ans, le mis en cause est suspecté d’avoir  violé ses deux nièces jumelles.

A l’audience, selon des informations rapportées par L’Observateur, l’accusation a présenté  des certificats médicaux relevant que l’une des jumelles était encore vierge au moment des viols présumés, tandis  qu’un témoignage de la responsable du Village d’enfants SOS a évoqué une «pathologie du mensonge» chez les supposées victimes.

A l’origine de l’histoire, une femme meurt en couches à Bakel (700 km  à l’est de Dakar), laissant derrière elle trois jumeaux dont  deux filles. Recueillies au Village d’enfants SOS, les jumelles finissent par être confiées, à l’âge de 17 ans, à leur oncle paternel, Abdoulaye Sy, au quartier Notaire de Guédiawaye.

Au cours des débats, toujours selon L’Observateur, beaucoup de contradictions ont été révélées. Face à cette situation, le Procureur a requis l’acquittement. Le verdict est prévu le 04 août.

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